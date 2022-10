Toter in Korbach gefunden - Sohn festgenommen

Mann in Korbach offenbar von eigenem Sohn getötet

Ein 68-jähriger Mann ist in Korbach mutmaßlich von seinem Sohn getötet worden. Der 33-jährige Tatverdächtige ließ sich widerstandslos von der Polizei festnehmen.

In Korbach ist am Dienstagmorgen ein 68 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass er von seinem 33-jährigen Sohn getötet wurde.

Tatort abgesperrt

Gegen 9.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit einem Notruf in die Straße An der Steinfurt gerufen. Dort fanden sie den Toten. Nach ersten Erkenntnissen kam er durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf ums Leben. Der tatverdächtige Sohn ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt zu den Hintergründen. Für die Spurensicherung wurde der Tatort abgesperrt.