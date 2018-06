Ein 63-Jähriger ist in seinem Krankenfahrstuhl bei Biebertal ums Leben gekommen. Ein Autofahrer war mit dem elektrischen Rollstuhl zusammengeprallt

Laut Polizei war der 63 Jahre alte Mann am Samstagnachmittag in seinem Krankenfahrstuhl von einem Feldweg in eine Kreisstraße zwischen den Biebertaler Ortschaften Frankenbach und Krumbach (Gießen) eingebogen. Ein 29 Jahre alter Autofahrer versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit dem Mann im Rollstuhl zusammen. Der 63-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ein Krankenfahrstuhl ist ein Rollstuhl auf drei Rädern, die Höchstgeschwindigkeit dieser Fahrzeuge liegt bei 30 Kilometer pro Stunde.