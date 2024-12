Mann in Mörfelden-Walldorf mit Waffe bedroht

Ein 28-Jähriger ist in der Nacht zum Montag an seiner Wohnungstür in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) mit einer Schusswaffe bedroht worden.

Veröffentlicht am 02.12.24 um 14:40 Uhr









Laut Polizei waren die Angreifer mindestens zu fünft und teils vermummt. Der 28-Jährige sei bedroht, geschlagen und bestohlen worden. Er wurde verletzt. Die Täter konnten flüchten.