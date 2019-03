Ein 24-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Mühlheim am Main (Offenbach) von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Bundespolizei wurde der Mann erfasst, als er die Gleise überqueren wollte. Die Ermittlungen seien im Gange. Die Strecke zwischen Mühlheim und Hanau war für etwa zwei Stunden gesperrt. 18 Züge waren dadurch verspätet, zwei mussten umgeleitet werden und fünf fielen aus.