Bei einer Auseinandersetzung ist am Sonntagabend ein 29-Jähriger in Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt worden.

Unbekannte Täter hätten auf ihr Opfer eingeschlagen und es mit einem spitzen Gegenstand am Hals verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge schwebt er nicht in Lebensgefahr.