Spurensicherung an einer Notunterkunft im Frankfurter Ostpark

Spurensicherung an einer Notunterkunft im Frankfurter Ostpark Bild © Michael Seeboth (hr)

Mann in Obdachlosenunterkunft in Frankfurt getötet

Tödlicher Streit im Frankfurter Ostpark: Ein 59 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Donnerstag in einer Obdachlosenunterkunft getötet worden. Nach dem Täter wird gefahndet.

Nach dem Fund der Männerleiche im Frankfurter Ostend geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Es sei in der Nacht zum Donnerstag kurz nach 1 Uhr "zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen" gekommen, berichteten die Beamten am Donnerstag. Das Opfer hatte sich in einer Notunterkunft für Obdachlose im Ostpark aufgehalten.

Für den 59-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er wurde bei dem Streit so schwer verletzt, dass er nicht mehr wiederbelebt werden konnte. Der mutmaßliche Kontrahent des Mannes flüchtete. Nach ihm wird gefahndet.

Augenzeugen berichten von Messerattacke

Um was es bei der Auseinandersetzung in der Notunterkunft ging, ist noch unklar. Augenzeugen berichteten dem hr von einem Messerangriff. Die Polizei bestätigte das am Vormittag nicht. Auch zum Tathergang äußerte sie sich bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Die Polizei rückte in der Nacht mit einem Großaufgebot im Ostend an. Bild © Marvin Mendel/hessenschau.de

Sendung: hr-iNFO, 20.12.2018, 8:00 Uhr