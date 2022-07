In Offenbach ist in der Innenstadt die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus - und haben inzwischen den Sohn als Tatverdächtigen festgenommen.

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann festgenommen worden, der in Offenbach seinen Vater getötet haben soll. Die Leiche des 40-Jährigen war bereits am Montag kurz nach Mitternacht in der Offenbacher Innenstadt gefunden worden, wie eine Polizeisprecherin dem hr am Dienstag sagte.

Der Tote sei schon obduziert worden. Welche Erkenntnisse die Obduktion erbrachte, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt. Unbekannt ist auch noch, ob wegen Mordes ermittelt wird. Weitere Informationen soll es im Lauf des Tages geben.