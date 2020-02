Mann in Wohnung überfallen

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in seiner Wohnung in Raunheim (Groß-Gerau) überfallen worden.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag drangen zwei Täter gewaltsam in die Wohnung ein und griffen den Mann an. Einer der Täter bewachte ihn, währen der andere die Wohnung durchwühlte. Sie flüchteten mit Bargeld und vier Handys.