Was hat ein Staubsaugerrohr in einer Regionalbahn in der Rhön zu suchen? Ein 22 Jahre alter Mann hat damit auf einen anderen Fahrgast eingeprügelt. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Die Attacke ereignete sich am frühen Samstagmorgen in einer Regionalbahn. Bild © picture-alliance/dpa

Ein 22 Jahre alter Mann hat während eines Streits in einer Regionalbahn in Osthessen mit einem Staubsaugerrohr auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und ihn schwer verletzt. Das 21-jährige Opfer erlitt bei der Attacke am frühen Samstagmorgen in dem Zug nahe Gersfeld in der Rhön (Kreis Fulda) schwere Verletzungen am Kopf, wie die Bundespolizei in Koblenz mitteilte.

Der 21-Jährige kam ins Klinikum Fulda. Der 22 Jahre alte Angreifer wurde den Angaben zufolge von der Bundespolizei festgenommen. Das Zugpersonal hatte die Beamten alarmiert.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden Männer stark betrunken, dem Angriff mit dem metallenen Staubsaugerrohr soll ein verbaler Streit vorausgegangen sein. Warum der 22-Jährige das Rohr in der Bahn bei sich hatte, war zunächst nicht bekannt. Im Raum steht laut Bundespolizei der Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.