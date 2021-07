Ein Mann ist am Donnerstag in Rüsselsheim von einem 26-Jährigen mit einem Messer bedroht worden.

Der 42-Jährige floh in ein Haus, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer wurde kurz darauf in der Nähe widerstandslos festgenommen und das Messer sichergestellt werden. Er wurde wegen seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik gebracht.