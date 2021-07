In Steinau an der Straße (Main-Kinzig) ist es am Donnerstag offenbar zu einem Tötungsdelikt gekommen.

Wie mehrere Medien berichten, soll ein 67-Jähriger seine Frau an ihrer Arbeitsstelle erschossen und sich anschließend selbst getötet haben. Die Ermittler bestätigten am Abend den Tod eines Menschen, die Staatsanwaltschaft will sich am Freitag äußern.