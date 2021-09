Mann in Streit schwer verletzt

Nach einem versuchten Tötungsdelikt hat die Polizei in Baunatal (Kassel) einen 65-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kassel von Montag soll er verdächtig sein, in der Nacht zum Samstag einem 57-Jährigen in dessen Wohnung lebensbedrohlich verletzt zu haben. Demnach waren die beiden alkoholisierten Kollegen miteinander in Streit geraten.