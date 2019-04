Ein Passant ist in Viernheim (Bergstraße) zu Boden geschlagen und beraubt worden.

Der 29-Jährige habe sich bei der Attacke in der Nacht zum Sonntag eine Platzwunde am Kopf zugezogen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Einer von ihnen hatte dem Mann, der gerade aus einer Straßenbahn gestiegen war, von hinten gegen den Kopf geschlagen.