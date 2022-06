Mann in Wiesbaden angegriffen, offenbar Schuss gefallen

Täter flüchtig Mann in Wiesbaden angegriffen, offenbar Schuss gefallen

In der Wiesbadener Innenstadt ist am Freitagabend ein 44-Jähriger von mindestens zwei Männern angegriffen und durch Schläge verletzt worden.

Als er flüchtete, soll ein Schuss gefallen sein, berichtete die Polizei am Samstag. Dadurch sei aber niemand verletzt worden. Der Tatort wurde in den Abendstunden zur Spurensicherung abgesperrt. Die Täter sind flüchtig, nach ihnen wurde am Samstag noch gefahndet. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich der 44-Jährige und die Angreifer. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.