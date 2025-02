Ein Mann ist im Wiesbadener Stadtteil Schierstein erschossen worden - offenbar nach einem Streit mit einem anderen Mann. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ermittler am Tatort in Wiesbaden-Schierstein

Ermittler am Tatort in Wiesbaden-Schierstein Bild © 5vision.news

In Wiesbaden ist am Mittwochabend ein Mann erschossen worden. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schierstein fielen gegen 21 Uhr mehrere Schüsse, wie die Polizei dem hr mitteilte. Zeugen berichteten demnach, dass es in der betroffenen Wohnung zuvor zu einem Streit gekommen sei. Nachbarn wählten daraufhin den Notruf.

Rettungskräfte fanden in der Wohnung einen schwerverletzten Mann, der noch vor Ort starb. Der mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit später festgenommen.

SEK-Kräfte am Tatort in Wiesbaden Bild © 5vision.news

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren vor Ort. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Mehr Informationen zum Tathergang oder den Hintergründen der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten sich im Lauf des Donnerstags dazu äußern.