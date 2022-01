Schüsse in Wiesbaden [Audioseite]

Mann in Wiesbaden niedergeschossen - mutmaßlicher Täter tot

Vor einer Bar in Wiesbaden ist ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden. Wenige Stunden später findet die Polizei einen Toten - offenbar der Täter.

In der Wiesbadener Innenstadt ist am frühen Samstagmorgen ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden. Zeugen hatten die Polizei alarmiert und berichtet, das vor einer Bar auf den Mann geschossen worden sei, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Täter sei den Zeugen zufolge im Anschluss geflüchtet, nach ihm sei umfangreich gefahndet worden.

Am Vormittag erreicht die Beamten die nächste Meldung: Eine leblose Person wurde gefunden, nur wenige Gehminuten vom Tatort entfernt. "Rettungskräfte konnten trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen", so die Polizei.

Toter vermutlich der Täter

Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei dem 51-Jährigen um den mutmaßlichen Täter. "Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatte sich der 51-Jährige mit einer Schusswaffe tödliche Verletzungen zugefügt", erklärte die Polizei.

Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. Das 42 Jahre alte Opfer habe wegen der schweren Verletzungen noch nicht verhört werden können.