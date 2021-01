Mann in Parkhaus überfallen

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Samstagabend im Parkhaus am Luisenplatz in Wiesbaden von einer Gruppe überfallen und ausgeraubt worden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, nahmen die Täter ihm Bargeld und ein Handy ab. Bei den Tätern soll es sich um neun Männer und eine Frau handeln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.