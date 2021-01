Mann in Wohnung überfallen

Raub Mann in Wohnung überfallen

Drei Unbekannte haben einen Mann in seiner Wohnung in Wiesbaden überfallen und ausgeraubt.

Die Männer hätten am Mittwoch bei dem 38-Jährigen geklingelt und ihn nach Öffnen der Tür zurück in die Wohnung gestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter schlugen den Mann, hielten ihn fest und stahlen Handy und Bargeld.