Tatmotiv unklar Mann in Wohnung erstochen - 16-Jähriger festgenommen

Ein 20-Jähriger ist in einer Wohnung im Frankfurter Stadtteil Griesheim erstochen worden.

Der Mann sei an seinen schweren Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Ein 16-Jähriger sei nach der Tat am Samstagnachmittag festgenommen worden. Der Jugendliche soll voraussichtlich am Sonntagmorgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Motiv der Tat ist noch unklar. Ebenso ist offen, ob Täter und Opfer sich gekannt haben. Eine Mordkommission ermittelt.