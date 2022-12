Mann in Zug angegriffen

In einer Regionalbahn in Darmstadt haben fünf Männer in der Nacht auf Sonntag einen 26-Jährigen angegriffen.

Nach Polizeiangaben vom Montag wurde er durch Schläge und Tritte verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Opfer die Männer angesprochen, weil sie Glasflaschen zerschlugen. Er wurde in eine Klinik gebracht, die Männer flüchteten.