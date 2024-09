Mann löst SEK-Einsatz in Wohnung aus

Der Rettungsdienst traf am Nachmittag in der Wohnung auf einen Mann, der "offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel" stand, wie die Polizei mitteilte. Da er in greifbarer Nähe mehrere Messer hatte, alarmierten die Einsatzkräfte die Polizei.

Bedroht habe er den Rettungsdienst jedoch nicht, hieß es. Als die Polizisten eintrafen, drohte der 30-Jährige damit, sich selbst zu verletzen und blockierte die Eingangstür mit mehreren Gegenständen. Die Beamten forderten daraufhin Unterstützung vom SEK an, das den Mann schließlich am Abend festnahm. Der 30-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. Der Bereich um den Einsatzort war während des Einsatzes gesperrt.