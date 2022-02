Die Polizei hat einen Mann in Herborn (Lahn-Dill) gerettet, der betrunken einen Steilhang hinab gestürzt ist.

Dazu ließen die Beamten das Mobiltelefon des 64-Jährigen orten, auf dem er die Polizei gerufen hatte. Er habe nach einem Filmriss nicht mehr gewusst, wo er war und hilflos in einem Gebüsch festgesteckt, so die Beamten am Donnerstag.