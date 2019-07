Ein 24-Jähriger soll auf einen 37-Jährigen in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) eingestochen haben - vermutlich wegen Beziehungsstreitigkeiten.

Das Opfer sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag. Der 24-Jährige kam in Untersuchungshaft.