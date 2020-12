Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn in einer Wohnung in Wiesbaden ist am Montag ein 41 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt worden.

Ein ebenfalls 41-Jähriger soll ihn angegriffen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der Tatverdächtige war zunächst geflohen. Er wurde nach einer Fahnung gefasst.