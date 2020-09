Polizeiwagen vor dem Heiliggeist-Krankenhaus in Frankfurt.

Mann verletzt mit Messer zwei Menschen in Krankenhaus

Großer Polizeieinsatz nach Ehestreit in Frankfurt

Im Heiliggeist-Krankenhaus in Frankfurt hat ein Mann mit einem Messer am Montag zwei Menschen verletzt. Vorangegangen war ein Ehestreit. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Ein 51-Jähriger hat am Montagnachmittag im Erdgeschoss des Hospitals zum Heiligen Geist mit einem Messer zwei Menschen verletzt.

Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei mit dem Messer bewaffnet in das Krankenhaus begeben und in der Cafeteria das Gespräch mit seiner 45 Jahre alten Frau gesucht, die im Krankenhaus angestellt ist. Das Paar sei in einen lautstarken Streit geraten, woraufhin der 23 Jahre alte Pförtner des Krankenhauses hinzukam.

Der 51-Jährige griff diesen den Beamten zufolge unvermittelt an und verletzte ihn. Im weiteren Verlauf griff der 51-Jährige auch seine Frau an und verletzte diese ebenfalls mit dem Messer. Über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Anschließend verließ der 51-Jährige das Krankenhaus wieder und konnte festgenommen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar.

Am Nachmittag liefen noch Maßnahmen zur Tatortaufnahme und Beweissicherung. Wegen des großen Polizeieinsatzes wurde die Straßenbahnlinie 18 umgeleitet, die unmittelbar vor dem Krankenhaus fährt und eine Haltestelle hat.