Mann mit Messerstich in Wiesbaden schwer verletzt

Ein Streit zwischen zwei Männern in Wiesbaden ist eskaliert. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Veröffentlicht am 04.08.24 um 10:39 Uhr

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verletzte ein 27-Jähriger einen 38 Jahre alten Mann am Freitagabend mit einem Messerstich in den Oberarm und besprühte ihn mit Pfefferspray. Der Mann flüchtete, seine Identität sei jedoch bekannt. Der 38-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.