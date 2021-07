18-Jähriger in Untersuchungshaft

Wegen eines Angriffs mit einer Schere an einer Bushaltestelle in Niedenstein (Schwalm-Eder) sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft.

Er verletzte einen 22-Jährigen am Sonntag schwer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Männer hatten sich demnach getroffen und es kam zum Streit