Frankfurter Mainufer Mann mit Stichen verletzt - Mordkommission ermittelt

Ein 24 Jahre alter Mann ist am nördlichen Mainufer in Frankfurt mit Stichwunden aufgefunden worden. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Zuvor soll es Streit gegeben haben.

Stand: 15.08.24, 13:01 Uhr









Der Tatort an der Untermainbrücke in Frankfurt. Bild © 5vision.news

Der Mann sei am Mittwochabend schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der 24-Jährige wurde demnach um kurz vor 19 Uhr mit mehreren Stichverletzungen an der Untermainbrücke am nördlichen Mainufer in Frankfurt gefunden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Videobeitrag Frankfurt: Mann mit Stichen am Mainufer schwer verletzt Video Nach der Messerattacke sperrte die Polizei den Bereich am Main ab. Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags Zuvor offenbar in Streit geraten Der Polizei zufolge soll der Mann mit einem Bekannten unterwegs gewesen sein, als er mit einem anderen Mann, der Teil einer größeren Gruppe war, in Streit geriet. Die Gruppe sei nach der Tat geflüchtet. Nach ihnen und dem möglichen Täter wird gefahndet. Bei der Tatwaffe handelte es sich dem Polizeisprecher zufolge wahrscheinlich um ein Messer. Eine Tatwaffe wurde vor Ort allerdings bisher nicht sichergestellt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen.