Die Polizei hat einen Mann in Alsfeld (Vogelsberg) festgenommen, der in einem Wagen ohne Kennzeichen bei laufendem Motor an einer Tank- und Rastanlage wartete.

Bei einer Kontrolle wurde eine Schusswaffe bei ihm gefunden. Der vorbestrafte 34-Jährige leistete heftigen Widerstand und trat nach den Beamten. Er kam in Untersuchungshaft.