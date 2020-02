Mann mit Waffe in Straßenbahn

Verstoß gegen Waffengesetz Mann mit Waffe in Straßenbahn

Ein Mann mit Waffe im Hosenbund hat am Dienstag in einer Straßenbahn in Kassel für Aufregung gesorgt.

Die von mehreren Fahrgästen alarmierte Polizei machte den 20-Jährigen wenig später ausfindig: Er hatte eine Schreckschusspistole dabei, allerdings nicht den dazu notwendigen kleinen Waffenschein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.