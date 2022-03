Mann nach Angriff in Psychiatrie

Ein 34- Jähriger in Witzenhausen (Werra-Meißner) ist am Mittwoch vorläufig festgenommen und später in die Psychiatrie eingewiesen worden.

Laut Polizei hatte er zuvor eine 79 Jahre alte Nachbarin in einer "psychisch bedingten Übersprungshandlung" angegriffen und leicht verletzt.