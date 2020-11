Mann nach Drohvideo in Herborn festgenommen

Video-Posting bei Facebook Mann nach Drohvideo in Herborn festgenommen

Ein 53-Jähriger ist in Herborn (Lahn-Dill) festgenommen worden, nachdem er in den Sozialen Medien Drohungen in einem Video ausgesprochen hat.

Besorgte Eltern aus Herborn und Dillenburg hatten die Polizei am Donnerstag alarmiert, die den Mann vorläufig festnahm. Welche Art Drohungen der Mann aussprach,teilte die Polizei nicht mit.