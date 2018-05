Mann nach Familienstreit in Groß-Gerau in Lebensgefahr

Messerattacke Mann nach Familienstreit in Groß-Gerau in Lebensgefahr

In Groß-Gerau ist ein Familienstreit eskaliert. Ein Mann ging mit dem Messer auf ein Ehepaar los. Ein 60-Jähriger schwebt in Lebensgefahr, seine Frau stürzte vom Balkon.

Bild © Imago

Gegen 21.20 Uhr musste die Polizei am Samstagabend zu einem Haus in Groß-Gerau ausrücken, in dem Familienangehörige in Streit geraten waren. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 60 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt, seine 53 Jahre alte Ehefrau schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Bruder des 60-Jährigen mit einem Messer auf das Ehepaar eingestochen. Dabei erlitt der 60-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und musste in der Nacht im Krankenhaus operiert werden. Der Ehefrau wurde ins Bein gestochen. Anschließend stürzte sie vom Balkon der Wohnung im zweiten Stock und verletzte sich schwer. Auch sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der 57 Jahre alte mutmaßliche Täter entfernte sich zunächst vom Tatort, stellte sich aber kurz darauf bei der Polizeistation in Groß-Gerau, wo er festgenommen wurde. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen.

Sendung: hr-iNFO, 13.05.2018, 6.00 Uhr