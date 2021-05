Mann nach Messerangriff in Erstaufnahme festgenommen

Schlägerei mit zwölf Beteiligten Mann nach Messerangriff in Erstaufnahme festgenommen

In einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Darmstadt hat es am Samstagabend eine Schlägerei mit zwölf Beteiligten gegeben.

Die Polizei kam nach eigenen Angaben mit acht Streifenwagen und nahm eine 31-Jährigen fest, der einen anderen Bewohner mit einem Messer leicht verletzt haben soll. Das Messer wurde sichergestellt.