Versuchter Mord Mann nach Messerangriff in Psychiatrie

Nach dem versuchten Mord an einem Mitarbeiter einer Flüchtlingsunterkunft in Kassel ist der Tatverdächtige in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Der psychische Zustand des 27-Jährigen habe bei der Tat eine Rolle gespielt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Bewohner der Einrichtung soll am Dienstag auf den 63-Jährigen von hinten eingestochen haben.