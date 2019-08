Die Polizei hat am Mittwochabend einen 32-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, einen 30-Jährigen im Streit mit einem Messer verletzt zu haben.

Was den Streit am Dienstagabend auf dem Rüsselsheimer Bahnhofsplatz ausgelöst hat, sei noch unklar, so die Polizei am Donnerstag.