Nachdem Zeugen am Mittwochmorgen einen Mann in Darmstadt mit Pistole in der Hand gemeldet hatten, war die Polizei mit mehreren Streifen im Einsatz.

Sie nahm einen 51 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er soll einen 56-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht und geschlagen haben. Bei dem 51-Jährigen wurden neben der Waffe Drogen, Pfefferspray und ein Messer gefunden.