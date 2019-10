Mann rastet in Bus aus

Ein betrunkener Mann hat in einem Linienbus in Kassel randaliert und den Busfahrer sowie eine 32-Jährige geschlagen und verletzt.

Der unbekannte Fahrgast war am Freitagabend mit dem 56 Jahre alten Fahrer wegen des Ticketpreises in Streit geraten, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Mann beschädigte auch das Bustelefon. Danach floh er.