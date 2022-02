Unfall in Wiesbaden

Unfall in Wiesbaden Mann rennt Hund hinterher und wird angefahren

Beim Versuch, einen herrenlosen Hund einzufangen, ist ein 48 Jahre alter Mannin Wiesbaden von einem Auto angefahren worden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntagabend über eine rote Ampel gelaufen, als eine 48-Jährige ihn mit ihrem Auto erfasste. Der Mann musste in eine Klinik gebracht werden. Laut Polizei konnte der Hund später eingefangen und in ein Tierheim gebracht werden.