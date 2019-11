Mann schießt in A7-Raststätte

An der Raststätte Hasselberg-Ost bei Knüllwald (Schwalm-Eder) an der A7 hat am Donnerstagmorgen ein Mann mit einer Schreckschusspistole im Verkaufsraum zwei Schüsse abgegeben.

Nach Angaben der Polizei ist unklar, ob es ein Überfall war. Verletzt wurde niemand, der Mann floh.