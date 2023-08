Ein 39 Jahre alter Mann soll im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim mit einer Luftdruckpistole auf spielende Kinder geschossen haben.

Zeugen meldeten den Vorfall am Freitagabend in der Straße "Teufelssprung", wie die Polizei am Sonntag berichtete. Demnach soll der Mann gegen 20.30 Uhr vom Fenster seiner Wohnung mehrfach in Richtung der Kinder geschossen haben. Verletzt wurde niemand, ein Projektil traf ein Straßenschild. Die alarmierten Beamten nahmen den Verdächtigen fest, in seiner Wohnung wurde die mutmaßliche Tatwaffe samt Munition sichergestellt.