Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann hat in der Frankfurter Innenstadt drei Frauen angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, schlug er am Mittwoch binnen fünf Stunden drei Frauen an verschiedenen Plätzen in der City jeweils in Gesicht. Die ersten beiden Male flüchtete er, beim dritten Mal hielten ihn Passanten fest. Eine Frau musste ins Krankenhaus.