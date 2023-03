Ein Mann hat am Donnerstag die Scheibe eines Elektromarktes in der Arolser Straße in Korbach eingeschlagen.

Als er von einer Zeugin angesprochen wurde, floh er, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus der Auslage des Geschäfts wurde nichts gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.