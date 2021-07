Seine hochschwangere Ehefrau hat ein Mann mit Schlägen und Tritten verletzt.

Der 21-Jährige ging das 28 Jahre alte Opfer am Sonntagabend im Frankfurter Stadtteil Eschersheim an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann habe der Frau ins Gesicht geschlagen, sie zu Boden gestoßen und getreten. Zwei Passanten eilten demnach zur Hilfe, auch sie wurden attackiert und leicht verletzt, Der Mann wurde festgenommen.