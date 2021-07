In Hanau startet der Prozess gegen einen Mann, der eine 47 Jahre alte Online-Dating-Bekanntschaft erstochen haben soll. Laut Anklage ermordete er die Frau, um ihr Auto verkaufen zu können. Er beruft sich auf einen "Blackout".

Im Juli 2020 sorgte ein Leichenfund in Erlensee (Main-Kinzig) für Aufsehen. Eine 47-Jährige wurde mit Stichverletzungen tot in ihrer Wohnung gefunden. Nachbarn hatten sie gesucht, weil sie nicht zur Arbeit erschienen war. Vom mutmaßlichen Täter fehlte jede Spur.

Mit 25 Stichen getötet

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermittelten schließlich einen heute 41 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen. Ab Donnerstag muss er sich wegen Mordes aus Habgier vor dem Hanauer Landgericht verantworten.

Er soll die 47 Jahre alte Pflegerin über ein Online-Dating-Portal kennengelernt und sich gelegentlich mit ihr getroffen haben. Schließlich vereinbarte er eine Übernachtung bei ihr. Laut Staatsanwaltschaft wollte er sie im Schlaf erstechen. Als sie sich wehrte, stach er mit einem Kampfmesser insgesamt 25 Mal auf ihren Hals und den Brustkorb ein. Zudem sei sie gewürgt worden.

Mutmaßlicher Mörder will "Blackout" gehabt haben

Der Anklage zufolge soll der Mann geplant haben, das Auto der Frau zu stehlen, um es verkaufen zu können. Mit dem Erlös von 4.000 Euro habe er seine Freundin beeindrucken wollen.

Nach dem Fund der Leiche hatte die Polizei zunächst nach dem verschwundenen Auto gefahndet. Der Mann war zwei Wochen später festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er erinnert sich nach eigenen Angaben nicht an die Tat, will laut Staatsanwaltschaft einen "Blackout" gehabt haben. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Ein Urteil könnte Ende Juli fallen.