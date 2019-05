Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in Bad Soden am Taunus (Main-Taunus) einen Mann festgenommen. Der 25-Jährige hatte einen Busfahrer verletzt. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Ermittler auf eine Leiche.

Zunächst hatten Beamte nach Zeugenhinweisen einen 25-Jährigen festgenommen, der einen 63 Jahre alten Busfahrer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte. Laut Polizei sind die Verletzungen des 63-Jährigen nicht lebensgefährlich. Nach der Festnahme erzählte der 25-Jährige den Beamten, dass er zuvor noch seinen Nachbarn getötet habe.

In der Wohnung des Mannes in Bad Soden entdeckten die Ermittler dann tatsächlich die Leiche, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Samstag mitteilte. Warum der 25-Jährige seine Opfer angriff, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben machte der Polizeisprecher zunächst nicht.

Sendung: hr-iNFO, 25.05.2019, 6.00 Uhr