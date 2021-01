Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen und einem Unfall hat sich ein tatverdächtiger Mann der Polizei gestellt. Die Beamten gehen davon aus, dass der 30-Jährige am Steuer saß.

Der Pkw des 30-Jährigen war zwischen Frankfurt und einer Kreuzung in Maintal mit großer Wucht mehrmals in die Leitplanke geprallt und erst 300 Meter weiter zum Stehen gekommen. Dabei war niemand verletzt worden. Allerdings hätten sich die Trümmer des Sportwagens über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt, hieß es. Ein 31-Jähriger habe mit seinem Auto die Teile überfahren, dabei sei der Unterboden seines Wagens beschädigt worden.

Fahndung nach Auto mit Kölner Kennzeichen?

Der Fahrer soll den völlig demolierten Sportwagen einfach stehengelassen haben und geflüchtet sein, bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf. Nach ihm wurde zunächst gefahndet. Nach ersten Zeugenaussagen soll vor dem Unfall ein verbotenes Autorennen stattgefunden haben, an dem noch weitere Fahrzeuge beteiligt gewesen seien, hieß es von der Polizei.

Dieses Rennen könnte demnach bereits in der Hanauer Landstraße in Frankfurt seinen Anfang genommen haben. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem Auto mit Kölner Kennzeichen, in das der 30-Jährige nach dem Unfall zugestiegen und weggefahren sein soll. Es sei denkbar, dass dieses Fahrzeug bei dem mutmaßlichen Rennen ebenfalls eine Rolle spielte. Insgesamt soll ein Sachschaden von mindestens 60.000 Euro entstanden sein. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet weiter Zeugen um Hinweise.

