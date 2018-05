zum Artikel Aktuelle Studie : Kindesmisshandlungen in Hessen: Jugendämter überlastet

Wiesbaden: Viele Jugendämter in Deutschland sind am Limit. Sie brauchen dringend Unterstützung - auch in Hessen, wie eine aktuelle Studie zeigt. Denn auch hier sind viele Kinder von Gewalt, Missbrauch und Verwahrlosung bedroht. [mehr]