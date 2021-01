Ein 38-Jähriger hat seine schwangere Partnerin in Flörsheim (Main-Taunus) mit einem spitzen Werkzeug angegriffen und schwer verletzt.

Dann stach er auf sich selbst ein. Beide kamen nach dem Vorfall am Montagabend in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag meldete. Sie nahm den Mann wegen Verdachts auf versuchten Totschlag fest. Ein Passant hatte Schreie gehört und Alarm geschlagen.