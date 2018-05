An der Hauptwache Mann in Frankfurt von S-Bahn überrollt und getötet

An einem Bahnsteig der Station Hauptwache in Frankfurt ist ein Mann von einem S-Bahn-Zug überrollt worden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Toten um einen Obdachlosen handelt.

Bild © Michael Seeboth (hr)

Der Mann habe am Dienstagabend an der Frankfurter S-Bahnstation Hauptwache in den Gleisen gelegen, als eine S-Bahn einfuhr und ihn überrollte, teilte die Polizei mit. Noch sei unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen.

Verunglückter wird obduziert

Die Identität des Toten konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei vermutet aber, dass der Mann ein Obdachloser war, da er einen Rucksack mit einer Isomatte und einem Schlafsack dabei hatte. Es wurde eine Obduktion angesetzt - auch um herauszufinden, ob der Verunglückte möglicherweise betrunken war.

Fahrgäste wurden bei der Notbremsung nicht verletzt. Der Fahrer der S-Bahn erlitt einen Schock. Auf dem Abschnitt fahren die S-Bahnen unterirdisch. Das Gleis wurde nach dem Zwischenfall vorübergehend gesperrt. Das führte zu Störungen im S-Bahnverkehr. Betroffen war nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) die Linien S1, S2, S8 und S9.